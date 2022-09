John Lelangue rejoint l’organisation du Tour de Pologne comme manager général

John Lelangue va rejoindre l’organisation du Tour de Pologne (WorldTour) en tant que manager général, ont annoncé les organisateurs vendredi au lendemain de l’annonce du départ du Belge de son poste de CEO de Lotto Soudal à la fin de la saison.

Lelangue, 51 ans, a déjà de l’expérience dans l’organisation de course après avoir travaillé pendant dix ans pour Amaury Sports Organisation (ASO), en charge notamment de l’organisation du Tour de France, mais aussi pour l’UCI, l’Union cycliste internationale. Le futur ex-CEO de Lotto Soudal rejoint désormais l’équipe de Czeslaw Lang, responsable notamment de l’organisation du Tour de Pologne.

"Nous sommes très heureux d’accueillir John au sein de notre équipe", a réagi Czeslaw Lang. "Il a dix ans d’expérience dans l’organisation du Tour de France et d’autres courses. Son expérience, avec 30 ans dans le cyclisme, montre qu’il appartient au monde du vélo. De plus, il vient de Belgique où le cyclisme est une religion. Je suis sûr que son arrivée va apporter une touche internationale supplémentaire à notre course."

Jeudi, lors de l’annonce de son départ de Lotto Soudal, Lelangue avait déjà annoncé qu’il avait trouvé un nouveau défi. "Je sentais que c’était le moment de revenir à mes racines et j’avais besoin d’un nouveau challenge", a déclaré Lelangue, cité dans le communiqué. "L’organisation, la direction de course et d’événements est un monde qui me fascine et dont je fais partie. Ce n’était pas facile de quitter mon poste de CEO de Lotto Soudal. Je veux remercier Czeslaw Lang pour sa confiance et l’opportunité qu’il m’offre. J’ai hâte de débuter ce nouveau défi."

Ce départ du team n’a d’ailleurs pas plu à tout le monde. Marc Sergeant, ex-manager sportif de Lotto-Soudal, n’a pas attendu la fin de la saison et a vivement critiqué la décision du CEO. "Imagine, tu reçois un beau bateau, il a été bien entretenu pendant des décennies et pourtant tu commences à faire un trou dedans, mais quand il coule, tu obtiens d’abord un nouveau bateau et ensuite tu quittes le navire en train de couler", a écrit l’ancien coureur, 63 ans, sur Twitter, ajoutant les hashtags #missiegeslaagd ("mission accomplie") et #schandalig" ("scandaleux").

Lotto-Soudal, une des plus anciennes équipes cyclistes belges, n’a pas encore dévoilé le nom de son successeur. John Lelangue a passé les quatre dernières saisons à la tête de la formation.