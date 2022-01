John Krasinski prépare un film avec Steve Carell, son chef dans "The Office"

Son rôle de patron moqué et méprisé lui aura permis de remporter le Golden Globes du meilleur acteur en 2006. La même année, Steve Carell a pris les traits d’un éternel puceau pour une comédie de Judd Apatow au succès international. Ensuite il jouera l’oncle suicidaire dans " Little Miss Sunshine ". Il prendra quelques respirations en prêtant sa voix à des films d’animations (" Moi moche et méchant ", " Horton " et " Nos Voisins, les hommes "). En 2011, dans " Crazy, Stupid, Love " il essaye de séduire à nouveau grâce aux conseils de Ryan Gosling. Des dizaines de films plus tard, Steve Carell est de retour devant la caméra de son acolyte de jeu dans "The Office".

Ce partenaire, John Krasinski, compte aussi un beau palmarès en tant qu’acteur mais il s’est surtout illustré derrière la caméra grâce à des films d’horreur à gros succès. En 2018, il dirige et donne la réplique à son épouse Emily Blunt dans " Sans un bruit ", un film ou une famille se cache pour éviter des créatures qui attaquent au moindre bruit. Il connaît la consécration grâce à cette grosse production et remet le couvert en 2021 pour la suite.