John-John Dohmen, joueur de hockey des Red Lions : "Je risquais ma vie et je ne le savais pas"

Le sportif, dans son ouvrage, revient aussi avec émotions sur ses moments de doutes et sur les coups durs de sa carrière : de la maladie rare qui l’a éloigné des Red Lions en 2018, lors de la coupe du monde, au délicat équilibre familial à trouver.

" Je me sentais très mal depuis deux semaines. Personne ne savait me dire ce que j’avais et j’ai joué deux matchs de Coupe du monde comme ça. On est allé faire des examens […] et le médecin m’a dit : "Tu dois arrêter tout de suite parce que si tu joues encore tu risques de faire une crise cardiaque sur le terrain, c’est sûr". J’avais de l’eau autour du cœur et dans les poumons".

Atteint d’une pneumonie très grave dont on ne connaissait pas la provenance car elle a été provoquée par une maladie auto immune ; le joueur, bien que déçu du diagnostic, se trouve chanceux de pouvoir encore être là pour l’entendre.

" Cela faisait déjà deux matchs et plusieurs entraînements que je risquais ma vie et je ne le savais pas".

John-John a affronté de nombreuses épreuves mais ça ne l’a pas empêché de rester au top dans le sport de haut niveau. Plein d’anecdotes de matchs, de compétitions et de situations ; à travers ce livre, il fait revivre son histoire dans le sport belge.