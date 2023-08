John-John Dohmen après la victoire face à l'Autriche: "Mission accomplie"

Déjà qualifiés, les Red Lions n’ont pas dû forcer leur talent pour battre l’Autriche, l’adversaire le plus faible de leur poule. Mais l’objectif est rempli : sans blessé à signaler, les Belges ont ponctué cette phase de groupe avec le maximum de points. " On peut parler de mission accomplie ", se réjouit John-John Dohmen, le médian des Red Lions. " Et c’est valable pour l’ensemble de notre premier tour. On fait avec un neuf sur neuf. C’est plutôt pas mal quand on regarde la qualité des équipes présentes. On doit s’en réjouir malgré une rencontre moins aboutie aujourd’hui ".

Et, en effet, les Belges n’ont pas montré leur meilleur visage contre des Autrichiens très défensifs. " Ce n’était pas simple après avoir gagné nos deux premiers matchs ", explique l’attaquant Florent van Aubel. " On a eu plus de fautes dans notre jeu. Mais ce n’est pas le plus important. L’objectif est déjà la demi-finale. On a encore une marge de progression mais on sent une bonne énergie dans le groupe ".

Malgré donc un match moins abouti, avec un sans-faute à la clé, les Belges ont parfaitement négocié leur premier tour. Et si les Red Lions ont été menés (3-1 à la mi-temps) par l’Angleterre, ils ont dans l’ensemble connu moins d’adversités que prévu avant le début de la compétition. " De l’extérieur, quand on voit le nombre de buts marqués (NDLR : 13 au total), je comprends que l’on pense que ce fut facile. Mais derrière cela, il y a beaucoup de travail ", explique John-John Dohmen, le recordman du monde de sélection (456). " Il y a beaucoup de boulot défensif, tactique, collectif. On s’encourage beaucoup. On se met tout le temps dans le rouge. Physiquement, c’est très dur. Mais c’est un beau compliment pour nous de donner à penser que cela est simple alors que cela ne l’est pas ".

Ce sont donc des Red Lions gonflés à bloc qui tenteront désormais de rejoindre la finale de cet Euro. En espérant, en bout de course, soulever une nouvelle fois ce trophée, comme en 2019, et valider ainsi leur ticket pour les JO de Paris.