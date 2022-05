John Huston, le baroudeur d’Hollywood

Dans votre série de Portraits le vendredi soir sur La Trois, place cette fois à cet acteur, scénariste et réalisateur aux mille vies, John Houston. Un personnage hors du commun qui a su contourner les clichés d’Hollywood et à qui l’on doit des chefs-d’œuvre avec les plus grandes stars de l’époque.

La riche carrière de John Huston a été liée à ses voyages et à son esprit d’aventure. Né aux Etats-Unis en 1906, ses parents l’envoient en Europe à l’âge de 27 ans. Il passera aussi par le Mexique mais sa terre de cœur sera l’Irlande où il se fera d’ailleurs naturaliser. Avant d’entamer sa carrière dans le cinéma, il a été boxeur amateur, reporter, scénariste… et même officier dans les rangs de la jeune armée mexicaine.

John Huston est entré au panthéon du cinéma avec des chefs-d’œuvre comme son premier film réalisé en 1941, "Le Faucon maltais". On retiendra ensuite et notamment "L’Odyssée de l’African Queen", "Moby Dick", "Les désaxés", "La nuit de l’iguane", et son dernier "Gens de Dublin" en 1987 peu de temps avant sa mort.



Dès le début de sa carrière de cinéaste, John Huston a voulu préserver sa liberté. Et il y est parvenu en faisant tourner les stars qu’il désirait, Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, Richard Burton… et aussi en décrochant des budgets colossaux nécessaires pour tourner dans des décors naturels et de préférence sauvages. Le cinéaste est devenu le spécialiste de grandes œuvres littéraires réputées inadaptables au cinéma.

Marie Brunet-Debaines ("Antoine de Saint-Exupéry – Le dernier romantique", "Françoise Sagan, l’élégance de vivre"…) dresse un portrait touchant de cet homme profond et de son amour de la liberté à travers des extraits de ses films et des archives d’interviews passionnantes.

John Huston, une âme libre, c’est ce vendredi 27 mai à 20h35 sur La Trois, et en replay sur Auvio.