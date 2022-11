John Herdman, le coach du Canada prévient : "Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la qualité de cette équipe"

L’équipe du Canada est bien arrivée au Qatar pour la Coupe du monde. Et John Herdman, le T1 prévient, il faudra compter sur eux.

"C’est un grand moment pour notre pays. Après 36 ans de traversée du désert, nous sommes enfin de retour. Et je pense que pour notre pays, nous allons en profiter mais aussi saisir l’opportunité qui s’offre à nous", explique le sélectionneur canadien John Herdman juste après son arrivée sur le sol qatari.

Si le Canada fait figure d’outsiders dans un groupe difficile avec la Belgique, le coach se veut cependant confiant en son équipe qui aura faim, très faim de jouer cette Coupe du monde.

"Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la qualité de cette équipe. Mais nous sommes confiants. Le groupe a dû passer par 20 matchs de qualification pour la Coupe du monde pour arriver ici et peu d’équipes peuvent en dire autant. Les joueurs croient les uns dans les autres. Intérieurement, pour certains des joueurs, ils savent qu’ils ne reviendront peut-être pas à une autre Coupe du monde. Ils vont en profiter au maximum."

Même son de cloche chez le gardien Milan Borjan qui se veut confiant, notamment après la victoire face au Japon lors du dernier match de préparation.

"Nous sommes ici pour faire quelque chose de grand. Nous avons ramené le Canada là où il doit être, c’est-à-dire à la Coupe du monde, après 36 ans d’absence. Et chaque joueur, chaque membre du personnel, l’équipe médicale, tout le monde est tellement excité. Face au Japon, nous avons eu de très bonnes occasions et nous avons très bien joué. Nous avons gagné le match, ce qui est la chose la plus importante car ça nous donne de la confiance. Maintenant, nous allons nous mette au travail."

Belgique – Canada, c’est ce mercredi à 20 heures. Un match à suivre sur tous les médias de la RTBF.