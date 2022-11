John Herdman, coach du Canada : "Les stats sont en notre faveur... mais le gardien du Real Madrid était dans la cage d'en face"

"Sur le penalty, on espérait ce premier but pour le Canada. Je suis fier d'Alphonso (Davies), il a pris le ballon, alors que tout un pays attendait ce premier but. On était tellement proche de ce but. Je suis fier de son courage. Ca n'était pas son soir, mais Thibaut Courtois est aussi bon gardien... Les statistiques sont en notre faveur, mais le gardien du Real Madrid était dans la cage d'en face... Ils ont aussi des défenseurs d'expérience, ça n'est pas facile de marquer. On a parfois fait une passe de trop autour de la surface. Mais 22 tirs, 27 centres... Je ne peux pas me plaindre. Maintenant on doit laisser ce match derrière nous, même s'il y a des enseignements et des choses positives à en tirer. On a un gros match à jouer contre la Croatie. Les adversaires futurs nous respecteront, j’en suis persuadé", a ensuite indiqué le sélectionneur du Canada.

En terminant sur une boutade : "Comment arranger notre manque de réalisme au vu de tous nos tirs ? On va s’entrainer à frapper au but à l’entrainement (sourire)."