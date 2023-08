John Frusciante raconte avoir rencontré un fantôme quand il enregistrait avec les Red hot Chili Peppers

Lorsque les RHCP ont enregistré leur album Blood Sugar Sex Magik dans un manoir sinistre à Hollywood, le guitariste John Frusciante a fait l'expérience d'une activité paranormale.

Après avoir accepté de travailler avec le célèbre producteur Rick Rubin dans son manoir de Laurel Canyon pour leur cinquième album, les Red Hot Chili Peppers se sont installés pour une session d'enregistrement de deux mois en 1991. Le lieu avait la réputation d’être hanté mais le groupe l’ignorait.

Ancien domicile de Harry Houdini, le domaine était déjà empreint d'une allure mystique, le magicien s’y entrainait à faire des cascades sous l'eau dans la piscine. Selon les héritiers d’Houdini, sa veuve a vécu dans le manoir après sa mort, organisant fréquemment des séances de spiritisme pour communier avec les esprits, et a même organisé une fête pour 500 magiciens.

La maison - construite en 1918 et reconstruite dans les années 50 à la suite d'un incendie majeur - aurait une histoire riche et complexe, impliquant la mort tragique d'amants, une malédiction, et des vendeurs d'alcool de contrebande qui se faufilaient dans ses nombreux tunnels souterrains pour écouler leur marchandise.

Dans les années 90, le groupe californien a fait à son tour l'expérience d'une activité paranormale. A l’époque, le phénomène était d’une telle ampleur que les RHCP ont même contacté des médiums pour les aider à résoudre le problème.

Le guitariste John Frusciante a ensuite expliqué avoir eu une rencontre érotique avec un esprit.

"Il y a vraiment des fantômes dans cette maison", expliquait déjà Frusciante en 1991 dans une interview : "L'une des chambres, selon les médiums, a une ambiance sexuelle très spirituelle, et j'ai vraiment entendu une femme se faire baiser là-dedans un jour. "

Le guitariste explique ensuite que l’énergie du lieu l'a rapidement submergé de pulsions sexuelles inattendues, ce qu'il n'avait pas ressenti pendant toute la durée de son séjour, parce qu'il était plongé dans l'enregistrement de l'album.

Selon le guitariste, les visites des médiums n'ont rien donné et il soupçonne qu'il s'agissait d'escroqueries.

"Après quelques visites, les relations avec les chasseurs de fantômes se sont dégradées", ajoute Frusciante. "La petite amie de l'un des médiums prétendait être possédée. Et elle disait que certains d'entre nous allaient l’être aussi. Au début, nous ne savions pas si nous devions y croire. En fait, ils ont essayé de nous faire peur. "

"Ces types font leurs premières visites gratuitement, en faisant semblant d'être de gentilles personnes intéressées par ce genre de choses, puis ils font peur à tout le monde et demandent de l'argent. Si je revois l'un d'entre eux, je pense que je pourrais les frapper au visage. "

"En fait, les fantômes sont très amicaux. Nous n'avions que des vibrations chaleureuses et du bonheur partout où nous allions dans cette maison".

Le bassiste Flea avait aussi déclaré dans une interview à Variety s'être senti inspiré musicalement par eux. "Je ne suis pas médium, mais nous avons ressenti beaucoup de choses dans cette maison, et certaines d'entre elles vous feraient dresser les cheveux sur la tête - des choses qui bougent, des bruits, des voix", a-t-il déclaré.

"Il se peut que nous ayons fumé trop d'herbe et que nous ayons inventé des choses, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des esprits tout autour de nous - les choses qui nous donnent des souvenirs, des pensées et des idées. Il n'y a pas que des produits chimiques. ... Il y a tout ce monde invisible, et quand nous sommes entrés dans cette maison, nous nous y sommes vraiment immergés. "

"On ne peut pas simplement réunir de bons musiciens et leur dire d'aller faire quelque chose de beau. Il faut de l'aide. Les esprits doivent croire en vous, ils doivent vous faire grandir, ils doivent être là pour vous, ils doivent vous guider, ils doivent vous protéger, ils doivent parler à travers vous. Lorsque vous vous abandonnez à ce monde et que vous le laissez consciemment parler, de belles choses se produisent. Et quand vous commencez à penser que vous le contrôlez, vous le rétrécissez".

Personne ne sait si les RHCP ont réellement été témoins d'une activité paranormale, mais leurs expériences dans le manoir ont vraiment été ressenties après avoir vu une photo qui a fini par figurer sur la pochette de l'album. Sur l'image, le groupe se trouve devant le manoir, debout sur un petit pont. Un "orbe" - un objet que les gens associent à la représentation physique d'entités - se trouve à côté d'eux, et le photographe n'a remarqué l'étrange lumière qu'après avoir développé l'image.

Depuis le séjour des RHCP, le studio du manoir a accueilli Corey Taylor, System Of A Down et bien d'autres groupes qui ont affirmé avoir fait à leur tour l'expérience d'une activité paranormale - aucun n'a cependant affirmé avoir vécu une expérience similaire à celle de John Frusciante.