John Fogerty reprend des classiques de Creedence Clearwater Revival avec des instruments d’enfants

L’ancien leader du groupe Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, s’est prêté au jeu de réinterpréter ses classiques en utilisant des instruments d’enfants dans l’émission The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

C’est juste avant d’entamer sa tournée Celebration (qui passera par la Belgique le 8 juin prochain), qu’il a rejoint le célèbre animateur et son groupe maison The Roots pour une reprise déjantée, mais finalement bien joyeuse, du classique de Creedence de 1970, "Lookin' Out My Back Door".

À l’origine, John Fogerty avait écrit cette chanson pour son fils Josh, alors âgé de trois ans, en s’inspirant du livre du Dr Seuss, And to Think That I Saw It On Mulberry Street. Les liens familiaux se poursuivent encore aujourd’hui, puisque deux autres fils – Shane et Tyler – font actuellement partie du groupe de tournée de John Fogerty et ont aussi participé à cette version de "Lookin' Out My Back Door" au Tonight Show.