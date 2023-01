John Fogerty récupère son catalogue Creedence Clearwater Revival après 50 ans de combat

John Fogerty, son frère Tom, guitariste rythmique, le bassiste Stu Cook et le batteur Doug Clifford ont créé Creedence Clearwater Revival à El Cerrito, en Californie, en 1959. Le groupe a sorti un certain nombre de singles à succès au cours de sa carrière, notamment " Proud Mary ", " Fortunate Son ", " Bad Moon Rising ", " Up Around The Bend " et " Have You Ever Seen The Rain ", avant de se dissoudre en 1972.

Ils ont signé un contrat onéreux avec le label Fantasy Records de Zaentz en 1968. En 1980, Fogerty a choisi de céder tous les droits sur la musique du groupe à Zaentz afin de s’en sortir, ce qui a déclenché une longue et âpre bataille juridique entre les deux, et notamment un procès pour plagiat intenté par Zaentz à Fogerty au sujet d’une de ses propres chansons dont il ne détient plus les droits, et la conclusion d’un accord d’édition qui finit par échouer.

Zaentz a financé une grande partie de sa carrière de producteur de films grâce aux redevances de Creedence, produisant notamment One Flew Over The Cuckoo’s Nest en 1975, Amadeus en 1984 et The English Patient en 1996, qui ont tous été primés aux Oscars. Il est décédé des suites de complications de la maladie d’Alzheimer en 2014.

Jean-Philippe Lejeune évoquait justement le sujet dans sa séquence Family Business sur Classic 21 :