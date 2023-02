John Fogerty en concert en Belgique

John Fogerty sera en concert le jeudi 8 juin 2023 au Sportpaleis d’Anvers avec son Celebration Tour : un concert rétrospectif avec ses plus grands tubes de Creedence Clearwater Revival et, en première partie, ses deux fils !

Après son passage très apprécié au TW Classic en 2019, l’une des plus grandes icônes de l’histoire du rock revient enfin dans notre pays après 4 ans d’absence pour un concert à ne manquer sous aucun prétexte ! Une soirée avec tous ses plus grands succès : Le Best of de Creedence Clearwater Revival et de sa carrière solo. Et ce n’est pas tout, la première partie sera assurée par 'Hearty Har', le groupe de rock de ses fils Shane et Tyler Fogerty !

Toutes les informations ici.