John Emontspool: 4ème génération d'un concessionnaire indépendant en région liégeoise

Aujourd'hui, le concessionnaire possède 6 garages en province de Liège (Eupen, Baelen, Alleur, Jemeppe, Aubel, Herve). Avec sa société Caralliance, il vend 4 marques d'un grand groupe automobile allemand. Mais il n'a jamais voulu s'associer aux grands distributeurs internationaux -comme le géant suisse Frey- qui désormais possèdent beaucoup de concessionnaires automobiles chez nous.

A l'heure actuelle, il y a de moins en moins de concessionnaires familiaux: "Il y a des grands groupes financiers, souvent étrangers, qui ont souvent la main sur plusieurs provinces, et qui ont des politiques commerciales uniformisées qu'on peut appeler quasi monopolistiques" explique le vendeur.

Garder une taille humaine

John Emontspool se fournit en voitures dans toute l'Europe. Pour ce concessionnaire, être indépendant permet de jouer sur les prix, notamment des entretiens: "Vu qu'on s'approvisionne sur le marché européen, aussi au niveau des pièces détachées d'origine, nous sommes en moyenne 15 à 10% moins chers que les réseaux officiels."

Autre avantage, celui de ne pas se voir imposer de quotas de ventes par le distributeur: "Si une marque pousse par exemple un quota de ventes de véhicules électriques, le consommateur aura aussi cette pression de la part du conseiller officiel. Nous, on peut conseiller le client selon ses besoins, et si on constate qu'il a besoin d'une voiture essence, on lui vendra une voiture essence."

Avec sa cinquantaine de collaborateurs, John Emontspool affirme aussi vouloir que sa société garde une taille humaine.