John Eliot Gardiner présente ses excuses après sa gifle et se retire de la tournée des Troyens

Mardi dernier, à l’issue de la représentation de la première partie des Troyens de Berlioz, à la Côte-Saint-André, John Eliot Gardiner, souffrant de l’extrême chaleur, s’est emporté contre un chanteur et l’a giflé au visage. S’étant retiré de la seconde partie de l’opéra, le chef d’orchestre anglais s’excuse pour son geste et annonce qu’il se retire de la tournée qui devait l’amener notamment à Salzbourg et aux BBC Proms.

Depuis plusieurs jours, une vague de chaleur extrême accable une partie du sud de la France. Une chaleur étouffante dont John Eliot Gardiner, âge de 80 ans, a fait les frais, mardi dernier. Alors qu’il venait de diriger la première partie de l’opéra Les Troyens de Berlioz, au festival dédié au compositeur organisé à La Côte-Saint-André, le chef d’orchestre a perdu son sang-froid et s’est violemment emporté sur l’un des chanteurs, la basse William Thomas, car ce dernier était sorti du mauvais côté de la scène. Une violente altercation qui est conclue par une gifle donnée par Gardiner.

Un geste que le chef d’orchestre – qui était rentré à Londres pour consulter un médecin – regrette profondément. "Je m’excuse sans réserve d’avoir perdu mon sang-froid immédiatement après la représentation", a-t-il déclaré dans un message communiqué par ses agents. "Je ne cherche pas d’excuses pour mon comportement et je me suis excusé personnellement auprès de William Thomas, pour qui j’ai le plus grand respect. Je m’excuse à nouveau, ainsi qu’aux autres artistes, pour la détresse que cela a causée. Je me rends compte à quel point cela a affecté tous les participants impliqués dans ce projet majeur qui m’a été si cher."

Suite à cet incident, John Eliot Gardiner a annoncé qu’il se retirait de la tournée qui devait mener pendant les prochains jours le chef d’orchestre à la tête de l’Orchestre de Révolutionnaire et Romantique à Salzbourg, Berlin, Versailles, pour finir à Londres le 3 septembre prochain aux BBC Proms. Il laisse donc la baguette des prochaines représentations à son assistance Dinis Sousa, qui a par ailleurs déjà assuré la représentation de la seconde partie de l’opéra ce mercredi 23 août. John Eliot Gardiner lui souhaite beaucoup de succès pour le restant de la tournée.

Dans sa déclaration, John Eliot Gardiner annonce qu’il va prendre "le temps de réfléchir à [ses] actes", ajoutant : "Je sais que la violence physique n’est jamais acceptable et que les musiciens doivent toujours se sentir en sécurité."