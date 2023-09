John Eliot Gardiner annule tous ses concerts jusqu’à la fin de l’année 2023

Le chef d’orchestre britannique John Eliot Gardiner a annoncé l’annulation de tous ses engagements jusqu’à la fin de l’année 2023, pour se "concentrer sur sa santé mentale".

Sir John Eliot Gardiner est au cœur d’une tempête médiatique depuis qu’il a giflé la basse Thomas William, à l’issue d’une représentation des Troyens de Berlioz, donnée à la Côte-Saint-André, sous des températures étouffantes de près de 40 °C. Un geste violent, pour lequel il s’est rapidement excusé, se retirant également de la tournée qu’il avait entamée avec son Orchestre révolutionnaire et romantique. Jeudi dernier, dans un communiqué diffusé par ses agents, Gardiner a annoncé qu’il annulait l’ensemble de ses concerts prévus jusqu’à la fin de l’année 2023. "Il interrompra ses activités professionnelles pour une période de réflexion et, en consultation avec ses conseillers médicaux, se concentrera sur sa santé mentale tout en s’engageant dans une démarche de conseil. Il regrette profondément son comportement et reconnaît qu’il a eu un impact significatif sur des collègues pour lesquels il a la plus grande admiration et le plus grand respect."

Toujours dans ce communiqué, John Eliot Gardiner exprime son profond regret et déclare qu’il va prendre "du recul, afin d’obtenir l’aide spécialisée dont je reconnais avoir besoin depuis un certain temps". Gardiner présente également ses excuses auprès de ses collègues : "J’ai le cœur brisé d’avoir causé tant de détresse et je suis déterminé à apprendre de mes erreurs."