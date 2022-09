John de Jong viré, après 22 ans passés au PSV

John de Jong a été remercié de son poste de directeur sportif du PSV, a annoncé le club d’Eindhoven vendredi soir dans un communiqué après que son Conseil des Commissaires a estimé qu’il n’existait plus une base suffisante pour poursuivre la collaboration.

Le PSV a mis fin, avec effet immédiat, au contrat avec John de Jong qui doit quitter le club néerlandais après 22 années passées sous les couleurs du PSV que ce soit comme joueur, responsable du scouting puis directeur sportif. "J’ai effectué une évaluation de la dernière période de transferts avec le Conseil des Commissaires, et nous avons estimé à l’unanimité que la confiance était rompue et qu’il n’était plus possible de poursuivre avec John de Jong", a commenté le directeur général du PSV, Marcel Brands.