John Cockerill, l'homme qui a fondu le lion de Waterloo

On part à la découverte d'un univers aussi contradictoire que passionné : celui de John Cockerill et de son entreprise. Située à Seraing, tout près d’un château qui fut un jour la résidence d’été des princes électeurs de la ville de Liège, il est racheté par le Britannique et son frère en 1817.

Ce lieu magnifique, isolé, entouré de nature et de verdure devient le plus grand site métallurgique d’Europe. Le château et ses jardins à la française sont encerclés dans un amas de bâtiments, d’usines, le tout couronné d’un haut-fourneau qui semble tout droit sorti de l’imaginaire d’un géant.

John Cockerill, à la suite de la vente des parts de son frère à la Couronne, est partagé entre la tristesse de poursuivre seul cette aventure, et la joie de voir s’offrir à lui de nouvelles opportunités. L’une d’entre elles va le faire entrer définitivement dans la légende. Le roi Guillaume vient de lui demander l’impossible : faire fondre un Lion en fonte de fer de plus de 28 tonnes …