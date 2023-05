John Cockerill et le français Technip Energies s’allient dans le domaine de l’hydrogène vert

Le groupe industriel liégeois John Cockerill et le français Technip Energies viennent de s’allier pour le lancement d’un fournisseur unique de " solutions intégrées et compétitives " d’hydrogène vert. Son nom : Rely.

Cette nouvelle société vise une clientèle industrielle ayant besoin de se décarboner massivement. C’est là que l’hydrogène vert et ses dérivés peuvent, en tant que carburant propre, jouer un rôle clé.

Rely a la volonté de " proposer des solutions de bout en bout, depuis les services préalables à la décision d’investissement, y compris les conseils techniques et financiers, jusqu’à la fourniture de produits propriétaires, l’exécution du projet, l’exploitation et la maintenance. Elle abritera aussi une plateforme de recherche et de développement visant à améliorer les technologies, développer de nouveaux produits et technologies, et améliorer la compétitivité des projets ", précisent les deux partenaires.

Rely ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros à l’horizon 2030. L’entreprise sera basée en Belgique, détenue à 60 pc par Technip Energies et à 40 pc par John Cockerill. " Dès sa création, la joint-venture bénéficiera des services de plus de 200 spécialistes de l’hydrogène ", ajoutent encore les deux groupes.

Technip Energies est présente dans 35 pays et compte 15.000 collaborateurs. John Cockerill compte plus de 6000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros en 2022 dans 23 pays répartis sur les cinq continents.