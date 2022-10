John 5 remplacera Mick Mars lors de la prochaine tournée de Motley Crüe

Le groupe a officiellement engagé le guitariste de Rob Zombie, John 5, pour le reste de sa tournée. Il remplacera Mick Mars, membre fondateur, qui a annoncé ne plus pouvoir suivre le rythme de la vie sur la route un peu plus tôt cette semaine, affaibli par une maladie dégénérative.

Des rumeurs autour de ce remplacement de John 5 circulaient déjà avant même l'annonce de Mick Mars. Le guitariste de Rob Zombie avait déjà récemment posté quelques photos de lui avec les membres de Motley Crue Tommy Lee, Nikki Sixx et Vince Neil, lors de l'anniversaire du batteur Tommy Lee.

Le groupe a fait l'annonce de la retraite de Mick Mars via le media Variety, précisant toutefois qu’il reste un membre officiel du groupe pour tout ce qui concerne les enregistrements studio et les droits d’auteur, mais qu’il ne prendra plus la route avec eux.

Cependant, le communiqué posté ce jeudi 27 octobre sur le compte Twitter du groupe décrit cette situation comme un départ complet et définitif de Mick Mars :

"Le changement n'est jamais facile, et on accepte bien sûr la décision de Mick de quitter le groupe pour soigner ses problèmes de santé. Cela fait des dizaines d'années qu'on voit Mick se battre contre sa maladie et il l'a toujours fait avec grâce et courage. Avoir le cran de dire que c'en est assez est d'ailleurs son ultime acte de bravoure. Le son de Mick a défini Motley Crue à la minute où il a branché sa guitare dans son ampli lors de notre première répétition. Le reste fait partie de l'histoire. On continuera à honorer son héritage. On respectera ses souhaits et on poursuivra la tournée mondiale comme elle est prévue en 2023. Il ne fait aucun doute qu'on a choisi un musicien extraordinaire pour remplacer Mick, et nous sommes donc ravis que John 5 ait accepté notre offre et nous rejoigne pour aller de l'avant."

De son côté, John 5 a déclaré : "Je suis honoré de porter l'héritage de Mick et j'ai hâte de jouer ces chansons".