John 5, le guitariste de Rob Zombie, sur le prochain album de Dolly Parton

Rob Halford, le chanteur de Judas Priest, a confié qu’il avait aussi été approché pour contribuer à l’album de Dolly Parton. Il l’avait rejoint sur scène lors de la cérémonie d’intronisation au Rock And Roll Hall Of Fame pour interpréter sa chanson classique "Jolene". D’autres membres du Rock Hall, dont Pat Benatar, Annie Lennox et Simon Le Bon, du groupe Duran Duran, se sont également joints à eux dans le cadre d’un super jam.

Et à cette occasion, Rob Halford a déclaré : "Après le concert, son manager, Danny [Nozell], est venu me voir, et il m’a dit : "Elle fait un projet, comme un album de rock. Serais-tu intéressé ? J’ai répondu : 'Oui, voici mon numéro'. Et puis, tout d’un coup, quatre semaines plus tard, il y a eu des idées pour d’autres projets".