Johannes Boe enlève la poursuite à Kontiolahti, Florent Claude remonte à la 14e place

Le Norvégien Johannes Thignes Boe, déjà vainqueur du sprint samedi, a fait le doublé en décrochant également la poursuite 12,5 kilomètres de Kontiolahti en Coupe du monde de biathlon. Florent Claude a effectué une très belle remontée. Parti 26e, il a terminé au 14e rang, à 2 : 34.3 du vainqueur.

Johannes Boe s’est imposé avec une avance de 19.2 secondes sur son compatriote Sturla Holm Laegreid (2 fautes) et de 47.3 sur le Français Emilien Jacquelin (2 fautes). Le Norvégien, très serein en début de course, s’est mis en difficulté par la suite avec trois fautes au tir, dont deux lors de son dernier passage face aux cibles. Mais ses adversaires n’ont pas pu profiter de ces faux pas. Boe, 29 ans et quadruple champion olympique de Pékin, a décroché la 57e victoire de sa carrière en Coupe du monde.

Florent Claude, 26e au départ après le sprint de samedi, a réalisé une remontée notable à la faveur d’un 19/20 au tir. Un seul athlète a réussi à basculer les 20 cibles, l’Autrichien Daniel Komatz. Quatorzième sur la ligne, il a signé l’un de ses meilleurs résultats en Coupe du monde. Sa meilleure perf reste sa 9e place sur la poursuite de Ruhpolding en janvier 2022.

Deuxième Belge au départ, Thierry Langer n’a pas connu la même réussite que Florent Claude. Vingt-quatrième au départ, il a terminé au 38e rang, avec 6 fautes au tir, à 3 : 49.8 de Boe.

Au classement de la Coupe du monde, Boe garde la tête avec 209 points. Il devance Laegreid (190) et l’Allemand Roman Rees (155), 5e dimanche. Florent Claude est 24e (42 pts) et Thierry Langer 37e (20 pts).