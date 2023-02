Johannes Boe, dominateur et un brin chanceux, décroche le titre mondial en sprint, Thierry Langer 56e

Johannes Boe trône sur la plus haute marche d’un podium 100% norvégien. Tarjei Boe, le grand frère de Johannes, a pris la 2e place à 14.8 secondes (0 faute) devant Sturla Holm Laegreid, 3e à 39.9 secondes (1 faute, sur sa toute dernière balle).



Thierry Langer a lui terminé 56e et meilleur Belge à 2 : 49.4 de Boe après avoir commis deux fautes au tir. Florent Claude s’est classé 67e à 3 : 07.9 (3 fautes) et César Beauvais 97e à 4 : 55.7 (2 fautes).



Boe, 29 ans, remporte déjà son deuxième titre en deux courses en Allemagne. Il avait déjà glané l’or avec le relais mixte mercredi à Oberhof.



Vainqueur du sprint, Boe partira en tête de la poursuite prévue dimanche à 15h30. Seul Thierry Langer sera de la partie côté belge.