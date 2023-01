Johanne Vandersteen est originaire de la région de Charleroi. En 2013 lui prend l'idée de se lancer un fabuleux défi : un périple à vélo du Canada au Chili ! Un long périple de 15 mois et près de 17 000 km afin de retrouver la famille chez qui elle a vécu un an. Un voyage en solitaire qui permet de se retrouver face à soi-même.

"J'ai toujours assimillé le vélo comme un merveilleux outil pour se déplacer et pour être indépendante. C'est un outil que j'utilisais énormément quand j'étais jeune, que j'habitais en campagne et que je voulais me déplacer simplement quand je n'avais pas encore le permis de conduire (... ) c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, de pousser les limites à chaque fois".