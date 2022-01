Johan Walem : « Le Classico ? La rivalité est la même que chez les hommes »

Et c’est sans doute une des raisons du début de saison difficile des mauves.

" On a dû renouveler la moitié de l’équipe ", explique Johan Walem. " Certaines sont parties à l’étranger, d’autres ont souhaité aller trouver plus de temps de jeu ailleurs. On n’aime pas dire ça à Anderlecht parce que l’on veut toujours être en tête du championnat mais, objectivement, l’équipe a été fortement rajeunie et il a fallu reconstruire ".

Autre donnée différente : l’arrivée de Johan Walem. Une première expérience dans le football féminin que le coach des bruxelloises apprécie.

" C’est une nouvelle vie pour moi. Ce n’était pas dans mon intention de base d’entrainer une équipe féminine. Pour être honnête, c’est très différent de ce que j’ai connu avant mais c’est passionnant et très enrichissant. L’aspect psychologique est très important chez les filles mais elles sont aussi extrêmement impliquées dans leur travail. Et, ça, c’est génial. On a encore une belle marge de progression ".

Un nouveau coach, de nouvelles méthodes que l’équipe a aussi dû digérer.

" Au début, on a senti qu’il n’avait pas l’habitude, qu’il venait d’un autre monde ", sourit Charlotte Tison. " Le foot féminin, c’est un peu un autre sport quand même. Mais il a vite compris ces différences et il nous apporte beaucoup. Avoir un coach comme Johan Walem, c’est un rêve pour beaucoup de monde. Il a connu le haut niveau. Et cela se voit à une chose : l’attention qu’il porte aux détails. On n’avait pas l’habitude de cela. Au point que, parfois, on se demandait si ces détails étaient si importants. Et puis, quand on voit que cela fonctionne en match, on en comprend vite l’intérêt. "

Le RSCA Women se rendra donc au Standard avec la ferme intention de ramener les 3 points. En espérant ne pas connaitre la même mésaventure que les messieurs la semaine passée, et ce nul concédé dans les dernières minutes (1-1).

" En effet, et on a bien analysé le dernier match d’Anderlecht ", plaisante Charlotte Tison. " Non, c’est une blague. On a simplement regardé la rencontre. Mais c’est clair que si l’on peut éviter les cadeaux en fin de match, ce serait bien ".

Une rencontre qui pourrait aussi avoir un impact pour la suite du championnat, bien entendu, mais aussi en Coupe. En effet, les deux équipes se retrouveront également en finale de cette compétition en mai prochain.