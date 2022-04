Johan Walem après le titre de l'équipe féminine d’Anderlecht : "J’ai beaucoup appris cette saison"

L’équipe féminine d’Anderlecht a décroché ce mercredi son cinquième titre consécutif. Après la rencontre, son entraîneur, Johan Walem a répondu aux questions d’Eline Fauconnier.

Interrogé sur son ressenti sur sa première saison à la tête d’une équipe féminine, l’ancien Diable rouge a été très clair : "C’était une première saison un peu particulière pour moi mais fantastique. J’ai appris beaucoup de choses car le coaching des filles n’est pas du tout le même que le coaching des garçons. Un titre en plus pour Anderlecht, c’est ce dont on rêvait. Cela fait plaisir au vu de la situation du club. On est contents et fiers du travail effectué."

Concernant la pression, l’entraîneur ne veut pas en entendre parler : "Quand vous travaillez à Anderlecht, vous savez que vous devez toujours essayer d’être champions, c’est clair donc c’est un paramètre qui doit être géré. Je suis resté très calme depuis le début de saison malgré tous les problèmes qu’on a eus en début de saison et on a réussi à atteindre l’objectif."

À court terme, les joueuses vont se préparer pour la finale de la Coupe de Belgique le 14 mai face au Standard avec l’objectif clair de s’imposer, ce qui serait "une chose unique" pour leur entraîneur qui a également évoqué l’avenir du club, qui se fera donc sans lui : "J’ai tout mis à plat concernant le football féminin, je pense que la direction a vraiment apprécié. On a fait un chouette plan pour elles, pour le futur. Je crois qu’elles ont besoin d’un coach un peu plus spécifique pour les filles et qui prenne un peu plus de temps pour leur expliquer."