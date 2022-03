Johan Van Herck tire un bilan "assez positif" vendredi et décidera samedi pour le double

Le capitaine belge Johan Van Herck tire un bilan "assez positif" après la première journée du barrage pour la Coupe Davis qui oppose la Belgique à la Finlande à Espoo, où le score est d’une victoire partout après les deux premiers simples. David Goffin (ATP 68), pour son retour en Coupe Davis, avait offert le premier point à la Belgique en battant en trois sets 7-5, 3-6, 6-3 et 2h06 de jeu Otto Virtanen (ATP 405) dans le match d’ouverture. Zizou Bergs (ATP 163) s’est ensuite incliné 6-3, 7-5 en 1h39 face au N.1 finlandais, Emil Ruusuvuori (ATP 71) dans le 2e match.

"David a gagné un match important", avance Johan Van Herck. Ce n’était sûrement pas son meilleur match à son meilleur niveau, mais il s’est battu jusqu’à la fin. Il a nettement mieux joué à la fin du 3e set. Ça peut être une victoire importante pour lui. Après, Zizou a fait un bon match. Il a bien joué, face à un adversaire qui joue très bien, qui est vraiment en confiance et qui était directement bien dans le rythme", ajoute le capitaine belge. "Zizou s’est bien battu. Il a tout essayé. On doit lui montrer beaucoup de respect pour la manière dont il s’est battu en fin de match. Respect aussi à Emil Ruusuvuori qui a sorti des points extraordinaires alors que Zizou le mettait sous pression. Zizou peut être très fier de son match".

Samedi, Johan Van Herck sera contraint de revoir ses plans. Il ne pourra en effet aligner la paire spécialiste du double Sander Gillé/Joran Vliegen. Ce dernier a en effet été testé positif au Covid-19 et contraint de déclarer forfait. Il est en isolement jusqu’à mercredi.

"C’était inattendu parce qu’on a vraiment fait très attention", dit Johan Van Herck. "C’est une mauvaise nouvelle mais c’est comme ça, on doit l’accepter. On verra demain comment résoudre ce problème. On en a déjà discuté avant la rencontre. J’avais vu tous les joueurs en décembre et on avait parlé du cas de figure où Sander ou Joran serait blessé ou absent. Sander et Joran avaient aussi pu dire avec qui ils préféraient jouer. On verra comment tout le monde se sentira demain. Si tout le monde se lève bien, on a une solution qui est très forte", conclut Johan Van Herck.

Outre David Goffin, Zizou Bergs et Sander Gillé, la sélection belge comprend aussi Kimmer Coppejans comme réserviste.

La journée de samedi débutera par le double, suivi des deux derniers simples.