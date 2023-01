Johan Van Herck évoque Alexander Blockx et Gilles-Arnaud Bailly, le futur du tennis belge : "Ce sont des guerriers, ils ont le package complet"

Alexander Blockx, 17 ans, est en demi-finale de l’Australian Open juniors en simple et en finale du double. Un jeune joueur belge de la même génération que Gilles-Arnaud Bailly, numéro un mondial chez les juniors. Deux joueurs qui donnent espoir d’un bel avenir pour le tennis masculin belge. Un homme est particulièrement compétent pour en parler, Johan Van Herck, capitaine des équipes nationales de tennis. Christine Hanquet lui a tendu son micro.

Blockx et Bailly étaient tous deux présents à Hambourg avec l’équipe de Coupe Davis pour commencer à s’intégrer à l’équipe : "Je connais Blockx depuis longtemps car quand j’étais dans la structure de Tennis Vlanderen, il était déjà là-bas, dès ses onze/douze ans. Ça a toujours été un garçon qui sentait énormément le jeu, qui savait quoi faire au bon moment. Là, je pense qu’il a grandi énormément. Ça faisait longtemps que je ne l’avais pas vu avant Hambourg. Il viendra en Corée aussi avec nous parce qu’il reviendra d’Australie. C’est un gars qui a une bonne attitude, qui connaît le jeu, qui sent bien le jeu. Je pense que lui et Bailly ont un bel avenir devant eux."

Et du côté du mental ? "Ce sont des gars qui sont des guerriers. Ils veulent y aller, ils adorent jouer, ils adorent aller au combat. Ils ont le package complet. S’ils croient en eux, qu’ils ont la confiance, ils peuvent faire une grande carrière."

C’est quoi le piège principal pour des joueurs qui débutent une carrière professionnelle ? "Ils vont arriver sur un circuit où il y a de tout. Des jeunes motivés, de joueurs qui sont là depuis des années… Ils doivent prendre le temps d’avancer dans tout cela. Ce n’est pas une promenade de santé comme si on passait 400e mondial, 300, 200… Non, le niveau est bon et il faut se donner le temps de monter dans le circuit, rester confiants, continuer à croire en ses qualités et alors ça va venir. Car ils ont des qualités. C’est là que le coaching, l’encadrement vont être hyperimportants."

Alexander Blockx joue cette nuit à deux heures, heure belge, sa demi-finale de l'Open d'Australie face à Zhou et à cinq heures il disputera la finale du double avec Fonseca.