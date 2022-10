Johan, prof piercé et tatoué : "L’enseignement est vieillot"

Alors que beaucoup d’écoles peinent à trouver des enseignants , Johan est une "perle rare" : prof de langues et de français. Pourtant, il galère à trouver des heures de cours. "On me dit clairement que mon apparence pose un problème", raconte ce Flémallois de 26 ans. Johan a des piercings sur le visage et quelques tatouages sur les bras. "Mon look n’a strictement rien à voir avec mes compétences de prof. Je trouve ça fou qu’on en soit encore là en 2022."

Johan a également senti une discrimination liée à son orientation sexuelle. "Un directeur m’a dit : "Vous savez, ici, il y a des sujets dont on ne parle pas." Quand on est homosexuel, on sait très bien ce que cette phrase veut dire." Johan a décidé de faire de ces critiques une force. "En tant que prof homosexuel, je sais à quel point l’adolescence peut être difficile. Je suis présent pour les élèves qui se posent des questions, sans me substituer à un psy, et je peux également accompagner les élèves dans la lecture de certains livres plus difficiles."