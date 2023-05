Johan Papaconstantino: voyage électronique hybride en Méditerranée

Tu as pris le temps entre ton premier EP et ton premier album… C’est important pour toi de pendre le temps ?

Je ne sais pas si on peut dire ça car en fait j’ai travaillé quasiment tous les jours pendant 4 ans. Je bosse beaucoup de base, je suis un peu obsédé par ça. Durant ces 4 ans j’ai beaucoup appris, beaucoup remis en question mon travail. J’avais envie d’être capable de bien défendre mon album parce que quand tu le finis, tu sais que tu vas tourner au moins un an ou deux avec…

J’ai fait une formation d’ingé son, j’ai pris des cours de chant, j’ai pratiqué le bouzouki aussi pour que ma musique puisse être suffisamment fluide et transmette mes émotions. Quand on entend de la bonne musique, les choses paraissent évidentes et simples. Moi j’avais du mal à trouver cette alchimie, l’attitude que je voulais transmettre. En fait, tout ça nécessite du travail pour arriver à ce niveau de décontraction et de naturel. Ce naturel je l’ai cherché et je suis toujours en quête pour qu’il transporte le plus d’émotions possible. Je ne dis pas que, là, tout est parfait mais à un moment je me suis forcé à dire stop et me suis obligé à me dire "si tu veux être encore plus précis, ça sera sur le prochain".