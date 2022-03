Johan Museeuw ému par le "gros bisou" envoyé par Andreï Tchmil : "Je reste pour me défendre"

Johan Museeuw, 56 ans, a dévoilé dans une vidéo publiée sur sa page Facebook qu'il avait eu un contact téléphonique avec son ancien rival Andreï Tchmil, 59 ans. Né en URSS, l'ancien cycliste vit désormais en Moldavie, un pays voisin de l'Ukraine, où il a décidé de rester après s'être assuré du départ de sa femme et de son fils d'un an vers la Roumanie.

"Andreï m'a dit qu'il vivait à proximité de la frontière ukrainienne, à une centaine de kilomètres d'où les combats faisaient rage, a souligné, très ému, Johan Museeuw. La guerre, on avait l'habitude de se la faire sur le vélo, mais maintenant, c'est une vraie guerre qui m'attend, a-t-il ajouté, en précisant qu'il allait rester pour se défendre. Il m'a dit qu'il tenait à m'appeler, parce qu'il ne savait pas s'il serait toujours là dans les jours à venir, et qu'il voulait m'envoyer un gros bisou. On sort de la crise du corona, et maintenant, ça ? J'espère que cette folie va cesser. Andreï, merci pour ton coup de fil, j'espère de tout cœur qu'il y en aura encore beaucoup d'autres."

Durant sa carrière, Andreï Tchmil a couru sous les couleurs de l'URSS, de la Russie, de la Moldavie, de l'Ukraine et de la Belgique, puisqu'il a obtenu la nationalité belge en 1998. Le vainqueur de Paris-Roubaix 1994 dirige depuis huit ans sa propre usine de production de vélos à Chisinau, la capitale de la Moldavie.