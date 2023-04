Johan Meens, la "Chèvre d’Hombourg" : "J’aimerais prendre l’échappée à Liège-Bastogne-Liège"

23 ans, "Farmer Boy" et coureur pro chez Bingoal – Wallonie Bruxelles. C’est par ces quelques mots que Johan Meens se présente sur son compte Instagram. Un profil atypique. Une histoire singulière. Une vie partagée entre la ferme familiale et les courses cyclistes.

"Mon père a toujours été passionné de cyclisme. Il a toujours regardé les courses à la télé" raconte le jeune Belge. "J’ai commencé le cyclisme à 13 ans quand il a bien voulu m’acheter un vélo de route (rires). Et un an plus tard, j’ai débuté la compétition. Au départ, j’étais un coureur assez basique. Mon objectif était de suivre le peloton. C’était déjà très bien. Arrivé chez les espoirs, je m’y suis mis plus sérieusement et j’ai commencé à progresser. Au fond de moi, j’ai toujours rêvé d’être professionnel. J’ai senti avec les années qu’il y avait un petit truc. Et j’ai progressé jusqu’à arriver dans l’équipe Wallonie – Bruxelles. Et ici, ça fait 2 ans que je suis chez les pros".

Formé au Pesant Club Liégeois, le coureur belge vit sa deuxième saison professionnelle dans l’équipe dirigée par Christophe Brandt. Johan Meens est originaire d’Hombourg. Un patelin de la commune de Plombières où il donne encore un coup de main au paternel. C’est un homme de la terre. Un garçon fier de ses racines. Le travail à la ferme n’est pas une corvée. Plutôt une bouffée d’air frais entre les courses.

"Mon papa est agriculteur et quand on est fils d’agriculteur, on est baigné dedans" explique le coureur wallon. "Dès son plus jeune âge, on doit aider. En ce moment, j’essaie d’aller dans la ferme surtout pour me vider la tête et penser à autre chose. Faire autre chose que penser au cyclisme H24. C’est clairement une passion. J’ai besoin de ça. J’ai besoin d’aller dehors, de me libérer. C’est un magnifique métier. Il nous apprend énormément de choses. On nous apprend le courage, le caractère et à travailler dans toutes les conditions. Donc oui, je suis fier d’être fils d’agriculteur".

Etre dans le peloton jusqu’à un certain âge et parmi les bêtes après. C’est mon schéma idéal

Johan Meens est donc coureur et fils d’agriculteur comme un certain... Arnaud De Lie. On connait le "Taureau de Lescheret". Le Luxembourgeois s’est déjà taillé une solide réputation avec 12 victoires à son palmarès. Le Liégeois n’a pas vraiment le même profil mais il a aussi droit à son petit surnom.

"On m’appelle souvent le "Petit Fermier " ou le "Kleine Boer" parce que je suis petit et fils d’agriculteur" sourit Johan Meens. "Ou la "Chèvre d’Hombourg" parce que je suis plutôt grimpeur. Ça vient de Bartolo Polizzotto, un mécano de l’équipe. C’est lui qui m’a appelé comme ça".

Après un an d’apprentissage en tant que néo-pro, le coureur de l’équipe Bingoal - Wallonie Bruxelles veut continuer à progresser. Se montrer et prendre les échappées. "Dans le peloton, j’ai l’impression de subir les à-coups alors qu’à l’avant, on est vraiment acteur de sa course" précise Johan Meens. "Et parfois, ça peut fonctionner. Un maillot ou un bon résultat, il y a toujours quelque chose à gagner".

Comme la saison dernière quand le Belge est passé tout près d’un premier succès grâce à son tempérament offensif.