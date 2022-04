Johan Bakayoko, le Belge, passé par les jeunes d'Anderlecht et Bruges, brille en "Eerste Divisie"

Il aura dix-neuf ans dans quelques jours, et il a déjà marqué de son empreinte la saison en Eerste Divisie, l’antichambre de la Eredivisie. Johan Bakayoko, joueur belge du Jong PSV Eindhoven, n’en finit plus d’étonner aux Pays-Bas. Il a de nouveau réalisé une performance remarquable et remarquée ce vendredi soir.

Sur le banc en début de rencontre face au FC Eindhoven, Johan est monté au jeu à la 57e minute dans ce derby alors que le marquoir affichait 0-0. Et on peut dire que son entrée au jeu a totalement débloqué la situation. Dix minutes plus tard environ, Bakayoko faisait 0-1 (70e) et même 0-2 cinq minutes à peine (75e) après l’ouverture du score. À la 80e, il se muait en passeur décisif pour son coéquipier, Seelt, et le 0-3. Le PSV a finalement remporté la rencontre 1-3. Le Belge est donc parvenu à marquer ce match de son empreinte, et il n’en est pas à son coup d’essai cette saison.

En 28 rencontres en deuxième division néerlandaise, il totalise seize buts et neuf assistes. De quoi bientôt se faire une place dans l’équipe première du PSV et goûter durablement à la Eredivisie ? Le club semble ne pas vouloir lui faire brûler les étapes, même s’il a déjà obtenu ponctuellement sa chance "chez les grands". Mais ses statistiques et ses performances sont prometteuses. Il s’est récemment fait remarquer avec les U19 belges en campagne qualificative pour l’Euro 2022, inscrivant un superbe but contre la Finlande.

Arrivé au PSV en juillet 2019, il venait d’avoir seize ans et il y termine sa formation. Avant cela, il est passé par Anderlecht, Malines et le FC Bruges notamment.

Alors comme on dit dans ces cas là, "souvenez-vous de son nom", en espérant pour le principal intéressé qu'il continue à progresser, qu'il fasse les bons choix et qu'il bénéficie d'un entourage fiable !