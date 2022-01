Johan Bakayoko et Kazeem Olaigbe, les buteurs des Diables Rouges de demain ?

Kazeem Olaigbe (2 janvier 2003) a le même profil d’ailier fort, plutôt à l’aise sur le côté gauche. En quittant Neerpede en 2019 (en même temps de Bakayoko, mais aussi Nathan Ngoy et Anthony Descotte, respectivement au Standard et à Charleroi aujourd’hui), Olaigbe avait des offres d’Allemagne et d’Angleterre et a opté pour Southampton… avec, à la clé, un contrat pro pour ses 16 ans. Cette saison est celle de l’explosion : en Réserve des Saints, Kazeem vient de claquer… 11 buts et 5 assists en 18 sorties, des stats quasi jumelles de celle de son poto Saint-Cyr ! Auteur de 6 roses sur les 6 derniers matches, il est déjà appelé à cor et à cris par les fans locaux… qui savent bien que leur formation n’affiche que la 2e attaque de Premier League. Certains audacieux le désignent déjà successeur naturel de Theo Walcott dans son couloir…

Habitués des Diablotins depuis les catégories U15 (23 caps pour Olaigbe, 24 pour Bakayoko), les deux compères éclairent depuis septembre les flancs des U19 coachés par Wesley Sonck, là encore un ex-buteur patenté, où la paire côtoie les Romea Lavia (Manchester City) et autre Noah Mbamba (Club Bruges). Reste à bien (di)gérer cette forme et leur notoriété naissantes : Bakayoko a eu dès son plus jeune âge son sponsor perso (Nike et actuellement Puma) tandis que Olaigbe émarge à la même agence de management que… Jack Grealish, Eduardo Camavinga, Gareth Bale et Jérémy Doku.