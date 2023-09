"Jogging", la pensée en étoile d’une artiste libre

A quoi servirait-il de cultiver son art si on ne peut pas le partager ? L’artiste sort de son pays natal pour parcourir les scènes internationales – dont Bruxelles maintenant pour une dizaine de dates – et revient dans son pays pour y organiser un maximum de représentations gratuites (une façon de "contourner" la censure qui plombe la création artistique), et y vivre.

Témoin des crises et catastrophes qui s’enchaînent, des désarrois de la jeunesse et de l’accablement qui s’emparent de toutes les couches de la population.

Beyrouth, cette ville qui, jusqu’aux années 1970 était présentée comme la "Suisse du Moyen-Orient", sombre de plus en plus chaque jour. Une ville qui se dépouille de sa lumière, de ses équipements urbains, de ses infrastructures et de ses biens communs.

Avec ses hommes d’affaires et ses politiques qui bradent tout au privé, avec cette volonté d’imposer silence et faire table rase sur le passé. Privés d’histoire et de récits nécessaires à panser, la population peine à se remettre de ses guerres avec le voisin Israël, de ses crises politiques et de ses plus récentes explosions qui ont détruit plus de la moitié de la ville… Aujourd’hui, la crise économique est telle que 80% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté.