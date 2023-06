Jogging de Verviers : participez à la 40e édition d'une des courses les plus populaires de Wallonie

Le dimanche 18 juin, participez à la 40e édition de l’une des courses les plus populaires de Wallonie !

Venez fêter cet anniversaire et rencontrer de nombreux sportifs de haut niveau issus de notre région et présents pour l’occasion (Albert Sambi Lokonga, Cihan Canak, Dominique Monami, Tarik Moukrime, et biens d’autres).

Près de 5.000 coureurs sur tout le week-end et 20.000 spectateurs dans une ambiance de folie ! Nombreuses animations sur le parcours et dans le stade.

Comme de coutume, deux courses seront au menu des amateurs de course à pied :

Le Jogging 5 km JCPMF (Je Cours Pour Ma Forme)

Le Skinfit Jogging de Verviers 14 km (parcours légèrement allongé et modifié)

Nouveau : trois marches de 5 km, 7 km et 10 km sur parcours balisés.

La veille, près de 1000 enfants auront l’occasion de se défouler lors du Kids Run dans le Stade de Bielmont.