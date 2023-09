" Jogging " au Théâtre National du 27 septembre au 7 octobre

" Jogging " s’inscrit dans ce mouvement libératoire. Le point de départ du spectacle est cet exercice quotidien que Hanane effectue dans les rues de Beyrouth, sa cité. Cette pratique sportive libère sa pensée et lui rappelle chaque jour combien sa ville, son pays sont meurtris par les guerres et les crises économiques. Et si le désastre est visible dans les rues, il l’est aussi dans les cœurs, et peut-être plus spécifiquement dans celui des femmes. C’est donc très naturellement que Hanane évoque trois figures féminines.

D’abord celle de Médée, personnage de la mythologie grecque, qui en vient à tuer ses enfants. Comment un tel acte peut-il être commis ? Par la douleur ? L’extrême douleur ? De cette réflexion découle d’autres destins tragiques. Des faits divers d’infanticide au Liban. Celui d’Yvonne, chrétienne, très instruite, qui malgré une histoire d’amour idéale, a découvert la double vie de son conjoint et s’est empoisonnée avec ses filles.



Il y a aussi Zahra qui subit un mariage forcé à l’âge de 15 ans, mais se bat pour récupérer sa vie. Elle divorce, devient journaliste autodidacte, se remarie par amour. Maman de trois enfants, un deuxième divorce met fin à l’idylle. Et Zahra de se tourner vers la religion. Elle se radicalise, élève ses fils dans l’idée de mourir en martyrs. Deux d’entre eux succombent dans cette étrange fierté de donner sa vie pour la résistance islamique. Le troisième, torturé par le Hezbollah pour avoir refusé de tuer des civils au nom de Dieu, lui demande de ne pas glorifier sa mort…car il n’y a rien de glorieux dans les souffrances qu’il a endurées. Zahra comprend dès lors que par son éducation, elle a participé à mener ses enfants à la tombe.



Avec une intensité de jeu impressionnante, mais sans aucun pathos, armée de beaucoup d’humour et de malice, l’artiste mêle sa propre vie à celle des millions de femmes de son pays. Un spectacle bouleversant.

Jogging est à voir au Théâtre National à Bruxelles du 27 septembre au 7 octobre

Un spectacle en arabe surtitré Français/anglais, coréalisé avec l'Espace Magh