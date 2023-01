JoeyStarr : un livre de cuisine, des retrouvailles avec sa mère disparue et le détour par le théâtre classique

Le rappeur dément malgré tout un quelconque lien entre la relation avec son père et le choix de NTM comme nom de groupe, ce dernier venant plutôt des graffitis. "A l’époque on faisait des graffitis et tous les groupes avaient des noms à consonances anglophones alors que nous, on était français, très peu d’entre nous parlaient anglais. On a pris le premier truc qui venait, le truc le plus récurrent pour nous qui était le 'zut flûte' du quartier."

Il avouera d’ailleurs qu’en 1991, l’encaissement du premier chèque de royalties du premier album de NTM était impossible pour lui car ce dernier n’avait pas de domicile fixe et de banque. "Je vivais à la rue par choix, je ne m’étais pas projeté."

Interrogé sur l’incompréhension des textes de NTM par certaines personnes, JoeyStarr répond qu’avec Kool Shen, ils n’ont jamais été dans la provocation sans fondement. Il y trouve toujours une cohérence et le reflet de son entrée dans la société en tant qu’individu. Il justifie la virulence par le fait que le groupe a toujours eu affaire à la violence de l’époque.