Joey Starr s’invite dans “Capitaine Marleau”

Il semblerait que le rappeur prenne de plus en plus goût à la comédie. Cet été, on l’a aperçu dans la comédie familiale “Ibiza” aux côtés de Christian Clavier et Mathilde Seigner. Juste avant, c’était dans Christ (off) avec Michael Youn. Et récemment, il a aussi partagé l’affiche avec Isabelle Nanty dans "Munch", la série télé française signée Valérie Tong Cuong. En fait, quand on se penche sur sa filmographie, on se rend compte que le rappeur enchaîne les petits rôles depuis près de 15 ans !