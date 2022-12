Joely Mbundu, star de la Berlinale

Aujourd’hui âgée de 18 ans, Joely Mbundu se rendra à Berlin dans le cadre de l’opération Shooting Stars dont elle est la plus jeune candidate. Le jury, composé de professionnels du cinéma, a été impressionné par "son intensité émotionnelle et sa forte personnalité qu’elle mélange avec une ouverture et une vulnérabilité émouvantes."

Initié en 1998 par EFP (European Film Promotion) la puissante agence de promotion du cinéma européen, Shooting Stars est un programme de promotion et de networking de 4 jours conçu comme un véritable tremplin pour lancer la carrière internationale de 10 jeunes comédiens chaque année lors de la Berlinale.



En 20 ans, Shooting Stars a ainsi accompagné les débuts de carrière de comédiens et comédiennes comme Jérémie Renier, Matthias Schoonaerts, Melvil Poupaud, Ludivine Sagnier, Cécile de France, Melanie Laurent, Adèle Haenel et bien d’autres. Au total, ce sont plus de 300 jeunes comédiens européens qui y ont fait leurs premiers pas sur la scène internationale.



Shooting Stars 2023 aura lieu du 17 au 20 février 2023 à Berlin.