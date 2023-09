Joëlle Scoriels nous dévoile la personnalité avec laquelle elle a partagé ses plus grands fous rires

Quelques années plus tard, nous la retrouvons dans "Sans Chichis", sur La Deux,

Peu de temps après, "Sans Chichis" devient "69 minutes sans chichis", une émission dans laquelle notre présentatrice a fait la rencontre d’innombrables personnalités. Parmi celles-ci, Johnny Hallyday, une personnalité forte, impressionnante, charismatique et aimée du public belge.

Le fait d’arriver jusqu’à Johnny a été une histoire compliquée, un vrai parcours. Il était très protégé par son entourage et son manager. Réussir à faire cette interview, ce n’était pas évident et on l’a faite dans des conditions pas très confortables. Le moment en lui-même était une surexcitation folle et à la fois compliquée.