Joëlle Scoriels : " Je suis éculée et une bougresse ! ". Petite leçon de français...

Chaque semaine, Joëlle Scoriels se pose des questions sur la langue française, sur sa langue française...

Longtemps je me suis couchée de bonne humeur, mais ces derniers soirs, souvent, quand je me glisse dans mon panier en osier, je tourne sur moi-même à n’en plus finir, je renifle mon aisselle préférée, je cherche le creux le plus accueillant, celui dont la petite aigreur douillette me rassure, et dans mon esprit, concomitamment, cette question moite s’agite elle aussi, cherchant sa place, tournant en rond, la truffe à la poursuite du croupion, sans jamais rencontrer son but ; cette question : suis-je éculée ?

On dit volontiers qu’une blague est éculée : c’est quand elle a trop servi. Mais au début, éculer désignait très précisément l’usure d’une chaussure. Le talon du soulier s’affaissait, et ce talon, c’était un peu le cul du soulier, la partie postérieure, l’arrière-train. Alors quand le cul de la godasse tombait en capilotade, elle devenait éculée.

Quant à moi, pour une fois, je ne suis pas venue vous entretenir de ma partie postérieure ; je pose vraiment la question : suis-je éculée ? Et je ne vous dis pas ça parce que c’était la Saint-Valentin il y a deux jours.

D’ailleurs, non, je ne peux pas vous raconter ma soirée de Saint-Valentin. Rangez vos salives.

Je vous en parle, parce que je me suis vraiment fait traiter d’éculée. L’histoire débute comme suit. La semaine passée, une dame sur Facebook a commenté trois photos sur lesquelles je figure, avec ma bête tête pleine de dents. Elle écrivait identiquement, sous les trois photos, un seul mot, en lettres capitales, ouvrez les guillemets. " BEURK. " Fin de la citation.

Je ne suis pas venue tchouler dans votre gros giron radiophonique, Jérôme. Moi, ça ne m’a jamais dérangée de toute la vie, qu’on ne m’aime pas médiatiquement ; je comprends que ma tête ne vous revienne pas, que vous critiquiez mon timbre de voix, mes cheveux sales, mon accent de la grande banlieue, mes incultures, et mes accointances glauques avec une certaine droite.

Lisant ce genre de reproches sur les réseaux sociaux, j’ai souvent cru qu’on me confondait avec Jérôme Colin… ; jusqu’au moment où l’on m’a accusée d’oser me montrer à la télé alors que j’ai si peu de poitrine. C’était donc bien de moi qu’il s’agissait.

Moi-même je suis très critique, donc je trouve naturel de ne pas plaire à une poignée de mauvais coucheurs et de SALES GROSSES TARÉES. Je plaisante ! (J’aime tout le monde.) Mais ce simple, lapidaire et fatidique " Beurk ", ce borborygme, qui est le contraire de l’expression verbale, ça m’a fait tellement rire que j’ai eu envie d’entrer en dialogue avec son autrice. Donc j’ai répondu à son commentaire sur Facebook, un peu potachement, un peu ironiquement, et nous avons échangé – jusqu’à ce qu’elle finisse par tout effacer, hélas. Pas eu le temps d’enregistrer une capture d’écran, qui m’aurait fait encore rigoler sur mon lit de mort.

Dans l’entre-temps, elle m’avait écrit que ça n’était plus possible de me supporter, que j’avais assez duré, et que j’étais intégralement éculée. Alors qu’elle ne savait même pas en quoi allait consister ma Saint Valentin !

Cette chère madame – dont je vous communiquerai " en MP " les coordonnées complètes, ainsi que l’adresse de l’école de ses enfants –, je me suis soigneusement retenue de la traiter de toutes sortes d’hypocoristiques, mais je lui ai quand même glissé un tout petit " bougresse ".

Alors regardons ensemble l’origine des mots bougre, bougresse. Et après, promis, je ne vous raconte pas ma Saint-Valentin.

On dit : " un bon bougre, un pauvre bougre ". Ou encore : " Ce n’est pas un mauvais bougre ". Vous entendez comme moi cette espèce de couleur de condescendance dans l’usage du mot. Le bougre, il a l’air plutôt inoffensif, il recueille notre indulgence. Et pourtant. (C’est un peu le moment fort de ma chronique.)

Un bougre, à l’origine, au Moyen Âge, c’est un sodomite.

Ha ha ! Il a l’air tout de suite moins suave, hein, le bougre ! Et encore avant cette acception, avant d’être sodomite, le bougre désignait un hérétique.

Alors là, je me permets de supposer qu’on est en présence d’un amalgame regrettable. Pourquoi est-ce que TOUS les hérétiques dispenseraient la sodomie ? Sébastien Ministru lui-même… Sébastien est un peu hérétique à ses heures, et, que je sache, ça ne veut rien dire ! Et donc, de même, la bougresse était accusée de se livrer à la débauche contre nature : on en trouve la trace encore humide dans un texte de 1260.

Ça, c’est pour le sens. Quant à l’étymologie exacte du mot bougre, vous n’allez pas en croire vos cornes.

" Bougre " dérive du bas-latin " bulgarus ". Un bougre, c’est un Bulgare. Toutes mes excuses à la communauté bougre de Belgique ! Ça vient du fait que, autour de l’an mille, il y avait, dans les Balkans, une secte chrétienne très active, fondée autour de la pensée d’un prêtre bulgare, monsieur Bogomil, père du bogomilisme. Il a eu un immense succès, notamment parce que la doctrine bogomile rejetait toutes les autorités instituées. On niait aussi les sacrements, y compris celui du mariage, et on proscrivait les relations sexuelles en général. C’est là que les soupçons des chrétiens occidentaux ont surgi : ces gens qui prétendaient ne pas avoir de sexualité classique devaient fatalement se rendre coupables de mœurs grumeleuses, à rebrousse-poil, de celles qui ne portent pas de fruit.

En résumé, bougre = hérétique = sodomite = bulgare. D’où, naturellement, le yaourt. Aucun rapport, en revanche, avec ma Saint-Valentin. J’ai promis de ne pas vous la raconter ! Remerciez-moi !

Je ne peux pas vous la raconter, parce que ce 14 février, j’ai travaillé, la journée, et ensuite j’ai travaillé la soirée aussi. Vous avez déjà entendu quelque chose d’aussi palpitant ? Vous voyez. J’ai encore envie de vous surprendre. Je voudrais tellement que vous ne me preniez pas pour une éculée.

La prochaine fois, promis, je ne vous raconterai pas mon Mardi Gras.