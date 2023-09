Joëlle Scoriels et Walid pour le Grand Rendez-Vous de la FWB : "Cette édition éveillera tous vos sens et il y en aura pour tous les goûts"

Walid : "Je pense que nous sommes un peu toutes et tous des enfants du Hip-Hop. Quand on connaît l’histoire de ce mouvement, on ne peut être qu’inspiré, et je le suis pour ma part ! Après 50 ans de créativité, de talents, de style, de luttes et de combats, c’est devenu le genre musical le plus écouté au monde. Le Hip-Hop, c’est cette instrumentalisation servie par des textes emblématiques. On a tous en tête des textes d’IAM, de MC Solaar, on connaît toutes et tous le "Mais vous êtes fous" de Benny B par cœur. Le Hip-Hop, c’est un mouvement fédérateur, c’est aussi la culture du sample qui puise son inspiration dans tous les registres musicaux. Le Hip-Hop, c’est un voyage dans le passé, le présent et le futur et ce voyage, on le vivra ensemble sur la Grand-Place de Bruxelles."