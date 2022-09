Joëlle et Fatou, aides-ménagères en titres-services : leur entreprise va les aider à changer de travail

Joëlle est aide-ménagère en titres-services depuis 16 ans, Fatou l’est depuis 8 mois. Elles témoignent toutes deux des difficultés et des joies de leur métier. Elles envisagent de suivre une formation payée en partie par leur employeur, Natise, entreprise d’insertion sociale située à Namur, afin de les aider à effectuer un "rebond", c’est-à-dire à changer de métier. Contrairement aux entreprises de titres-services classiques, qui ont pour obligation de n’offrir que 9 heures de formation par an à leurs employés, chez Natise, 10 % du temps de travail est consacré aux formations.

Le système des titres-services créé en 2001 avait à la base pour vocation de lutter contre le travail non-déclaré, mais aussi d’offrir un tremplin vers un emploi durable. Mais le métier d’aide-ménagère abîme le corps : il est difficile d’assurer un temps plein et d’aller jusqu’à la pension. Joëlle et Fatou, malgré leur goût pour ce métier et les belles relations avec certains clients, veulent donc aujourd’hui profiter de cette opportunité de formation : Joëlle pour devenir peut-être prothésiste ongulaire ; Fatou pour décrocher un diplôme de comptable, métier qu’elle a exercé pendant dix ans au Sénégal avant d’obtenir l’asile en Belgique. Découvrez leur portrait sur la page de VEWS.