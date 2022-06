Joëlettes Sans Frontières : le sport et la nature accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite

Le premier dimanche du mois de juin, l’association organise " Joëlette en marche ". Un jogging ou une marche de 5 et 10 km dans la ville de Marche-en-Famenne. Ouvert à tout public. Et une fois par an, ils partent dans la Petite Suisse luxembourgeoise, à la découverte de la région. Le weekend est ouvert à 8 personnes à mobilité réduite, leur famille et les volontaires de l’ASBL. " Ce séjour, c’est vraiment quelque chose d’extraordinaire. Il faut le vivre pour comprendre. Il y a une grande complicité entre les participants. Entre les PMR et les accompagnants, mais aussi entre les familles qui se rencontrent et partagent leurs expériences ", explique Alain Kleinkenberg. Les balades dans la Petite Suisse luxembourgeoise sont techniques. Il faut minimum 4 personnes par Joëlette. Des sentiers et une nature dont l’accessibilité aux PMR serait impossible sans le fauteuil tout-terrain.