Joël Smets rend hommage à son "héros" André Malherbe : "C’était un exemple pour beaucoup de monde"

Séduit par le style unique de Malherbe et notamment par sa célèbre combinaison blanche, le sportif belge de l’année 2000 a exprimé toute son admiration pour son héros au micro de Kevin Paepen. "C’était le premier champion belge qui m’a fort inspiré et qui m’a poussé à suivre ses traces […] C’était un mélange entre ce sport dur qu’est le motocross et le monde d’Hollywood, des stars du cinéma. Il avait le style sur la piste mais aussi en dehors. Il a modernisé le motocross mondial, pas uniquement en Belgique. Il a largement dépassé nos frontières. On sortait d’une période où les pilotes roulaient encore avec des pantalons en cuir. André faisait aussi de la mode", se souvient Joël Smets qui a perdu "un autre de (ses) trois héros après les décès de Georges Jobé et Eric Geboers."

Joël Smets tient aussi à souligner le rôle d’exemple d’André Malherbe après son accident. "Ce qui m’a impressionné, c’est l’esprit qu’il a toujours eu après son accident. C’était remarquable. On se disait 'comment c’est possible de rester aussi positif ?' C’était un exemple pour beaucoup de monde, une source d’inspiration. Il a montré que même dans des conditions difficiles, on est capable de trouver du plaisir dans les petites choses."