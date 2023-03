Joël Smets : "En motocross, on a déjà eu des talents extraordinaires, mais Lucas et Sacha Coenen c’est un truc de fou !"

La Belgique a connu de nombreux pilotes talentueux dans la discipline tels que Joël Smets, Jacky Martens, Georges Jobé ou encore Stefan Everts, entre autres. Mais les frères Coenen sont les plus précoces.

"Très peu de pilotes ont commencé à seize ans. Le niveau qu’ils ont déjà est très impressionnant, surtout celui de Lucas. J’ai l’impression qu’il peut se battre pour des victoires et, sait-on jamais, pour le titre. Nous sommes patients, mais quand on voit la présaison qu’il a faite avec deux victoires, on peut avoir de l’espoir. Sans pression, la première année est une année d’apprentissage. On ne va pas se focaliser sur le titre car ça mettrait trop de pression, mais des victoires sont possibles."

Malheureusement, son frère Sacha (KTM) ne participera pas aux premiers Grands Prix de la saison à cause d'une blessure à l'épaule. De plus, il y a une grosse différence de gabarit. "Même s’ils sont jumeaux, Sacha doit encore grandir un petit peu. Il y a une différence de 15 kg et 15 cm ! Ça le désavantage, donc on doit être encore plus patients avec lui."

Pour Lucas (Husqvarna), la saison en Mondial démarrera ce week-end au Grand Prix d’Argentine.