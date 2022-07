Joël Privot, architecte urbaniste, un an après les inondations : "pour sauver une centaine de maisons, il faudra peut-être en supprimer quelques-unes"

"On n’est pas quitte des impacts du changement climatique pour un certain temps. Et il faut agir avec une grande prudence pour le moment " explique Joël Privot. L’exercice mené par les chercheurs depuis quelque s mois maintenant est de comprendre les mécanismes d’écoulement et de gestion des eaux dans cette région encaissée. " Et comment, à l’avenir, empêcher ou atténuer ce genre de scénario catastrophe. C’est la mission longue pour laquelle nous avons été mandatés par la région wallonne ". Et ce, depuis le mois de février et jusqu’à janvier prochain.

