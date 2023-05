Joël Gazon répare et entretient les instruments de musique à Sourbrodt

C’est un métier plutôt rare, celui de réparateur d’instruments de musique tels ceux utilisés par les fanfares et harmonies. C’est le métier dans lequel Joël Gazon s’est lancé en janvier dernier. Il a installé son atelier à Sourbrodt, dans la commune de Waimes, et il connaît déjà un certain succès.

A 29 ans, Joël Gazon a donc réussi à faire de sa passion pour la musique, qu’il pratique lui-même, sa profession. Dans son atelier, quelques instruments à entretenir ou à réparer. Pour cela, il est allé se former à l’étranger, à l’Institut technique européen des métiers de la Musique, au Mans, puis lors de 12 semaines de stage à Lyon, Paris et en Alsace.

Actuellement, sur le banc de travail, un saxophone entièrement démonté. Il va devoir faire appel à certaines qualités : la méticulosité, l’organisation et la patience.

Et si au final l’instrument ne sonne pas juste, c’est alors le challenge qui constitue pour lui l’attrait même de ce métier : " Il faut repartir en arrière et rechercher d’où vient le problème. Refaire toutes les étapes pour s’assurer qu’on n’a pas oublié quelque chose ", précise-t-il.

Depuis janvier, près de 25 instruments sont déjà passés entre les mains de Joël Gazon.