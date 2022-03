Joël Dicker : "Je reste dans des intrigues qui sont un peu à l’ancienne"

Joël Dicker offre une nouvelle enquête éclatante mais toujours aussi tortueuse avec L’Affaire Alaska Sanders.

Le romancier travaille sans aucun plan alors que l’histoire comporte pourtant plusieurs flashbacks. Pour un maximum de suspense et de surprise, il se met donc dans la peau du lecteur pour découvrir lui-même l’intrigue. "Cela me permet de créer des pistes que je n’envisagerais pas si j’avais un plan avant début, un milieu, une fin. Cela ne signifie pas que le livre que vous lisez a été retravaillé, repris, coupé, amélioré, ce n’est pas un seul jet. Cela signifie que souvent quand j’écris je me perds, je reviens en arrière en me disant : 'Ce n’est pas une piste. Je ne comprends pas, cela ne va pas'. Je reviens en arrière, et j’écris à peu près le double : il y a plus de 1000 pages pour en faire presque 600. Je n’ai pas le choix : vous devez couper pour parfois recommencer de zéro" révèle-t-il.

Avec cette méthode, l’écrivain de 36 ans présente malgré tout une histoire cohérente. "Il me semble que tout l’esprit du livre est d’être dans une enquête qui est complexe en apparence, car on va dans les méandres, dans l’esprit des gens, en arrière dans tout ce qui a pu se passer avant. En même temps cela reste, c’est le but j’espère, très clair : le lecteur sait que même quand il est perdu, cela fait partie du processus et que ce moment de flou est récompensé assez vite avec une réponse".