Joël Dicker et Aurélie Valognes règnent sur le classement des ventes de livres

Le dernier tome du manga "Dragon Ball Super" n'aura pas dominé longtemps le classement des ventes de livres établi par Edistat, chamboulé par la sortie du dernier roman de Joël Dicker. L'écrivain suisse se hisse d'entrée à la première place avec "L'Affaire Alaska Sanders", tandis que son roman précédent "L'Énigme de la chambre 622", tout juste publié en version poche, prend la deuxième place. Aurélie Valognes accroche la troisième et la quatrième place avec, respectivement, "Le Tourbillon de la vie" et "La Ritournelle".

Classement des meilleures ventes de livres du 7 au 13 mars 2022 :

1. "L'Affaire Alaska Sanders", Joël Dicker (Rosie & Wolfe)

2. "L'Enigme de la chambre 622", Joël Dicker (Rosie & Wolfe)

3. "Le Tourbillon de la vie", Aurélie Valognes (Lgf)

4. "La Ritournelle", Aurélie Valognes (Fayard)

5. "Dragon Ball Super - T.16", Akira Toriyama et Toyotarō (Glenat)

6. "One-Punch Man - T.24", One et Yusuke Murata (Kurokawa)

7. "Le Grand Monde", Pierre Lemaitre (Calmann-Levy)

8. "Le Monde sans fin", Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici (Dargaud)

9. "Je Revenais des autres", Mélissa Da Costa (Lgf)

10. "Rien ne t'efface", Michel Bussi (Pocket)