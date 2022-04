Joël Dicker : "Dans un bon roman, ce n’est plus l’auteur qui fait le roman, c’est le lecteur”

On lève le rideau du théâtre Varia pour découvrir un classique de Molière, “George Dandin ou le mari confondu”, totalement réinterprété de façon contemporaine. Satire sociale, comédie grinçante, la pièce a été remaniée par la Clinic Orgasm Society en une farce moderne qui s’inscrit dans un univers à la fois hallucinatoire et carnavalesque. Rebaptisée “George de Molière” cette nouvelle création est signée par Ludovic Barth et Mathylde Demarez.